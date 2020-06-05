İki gün önce aldığı otomobil hurdaya döndü

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Zonguldak'ta iki gün önce satın alınan otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Dilaver mahallesi Şehitgüngör Tuncer sokakta, Mehmet G.’nin sahibi olduğu 67 ABT 793 plakalı park halindeki otomobilde yangın çıktı.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangının çıkmasının ardından olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili güçlükle söndürdü.

Öte yandan araç kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.