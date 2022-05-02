İki yıl aradan sonra maskesiz Bayram'da tedbir uyarısı

Koronavirüsten bu yana kapalı ortamlarda maske zorunluluğunun kalkması ile birlikte Ramazan Bayramı bu yıl daha rahat kutlanacak. Uzmanlar ise tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.

İki yıldır koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler Ramazan Bayramı'nı kutlayacak olan vatandaşın da tadını kaçırmıştı.

Vakaların azalmasının ardından kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılırken bu yıl Bayram, maske zorunluluğu olmadan kutlanacak.

Ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması konusunda yetkililer uyarıyor.

"Virüs tekrar dalga yaratabilir"

Virüsün tekrar dalga yaratabileceğini aktaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan şöyle konuştu:

"Çin’de de görüyoruz tekrar tekrar virüs dolaşıp tekrar bir süre gözükmese bile tekrar enfekte edebiliyor. Tekrar bir dalga yaratabiliyor. Buna fırsat vermemek için bu günlerin aslında adımlarını da küçük küçük atmak gerekiyor."

"El öpme, sarılma olabilir ancak temizlik çok önemli"

Özellikle ziyaretlerde temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirten Akhan, "Pandemi öncesi bayramlara ulaşmamıza az kaldı diye düşünüyorum. Burada da biraz daha küçük adımlarla gitmekte fayda var ama elbetteki artık sarılmalar, el öpmeler söz konusu olabilecek. Yine hijyene dikkat edeceğiz biliyorsunuz her zaman için etrafımızda virüsler, bakteriler var." dedi.

"Semptom gösteren kişiler kendini izole etmeli"

TRT Haber'in haberine göre kalabalığın çok yoğun olduğu yerlerde maske takılmasını ve kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Akhan, "Eğer öksürük, burun akıntısı, ateş gibi bir takım semptomlar varsa bayramda kendimizi biraz daha izole etmemizde fayda var" dedi.

Uzmanlar ayrıca hatırlatma dozlarının zamanında yapılmasının vaka sayılarının tekrar artmaması için büyük önem taşıdığını belirtiyor.



