İkinci el piyasasında hareketlik yaşansa da fiyatlar aynı

İHA

Son zamanlarda yaprak kıpırdamayan ikinci el araç piyasası, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.

Oto galericiler, ikinci el araç pazarında hareketlenmeler yaşandığını belirtirken fiyatların ise artmadığını söyledi.

Oto galericiler, yeni yılın başlamasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında artış beklediklerini belirterek, araç almak isteyenler için bu dönemin son fırsatlar olabileceğini ifade etti.

"FİYATLARIN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu ifade eden oto galerici Gökhan Ardeşen, “İkinci el araçlara büyük bir talep var. Oluşan talep ile normalde araç fiyatlarının yükseltmesi gerekirdi, şu anda böyle bir fiyat artışı söz konusu değil. Araç alacaklar için bu son fırsat diyebiliriz. Bu dönemi biz fırsat dönemi olarak değerlendiriyoruz. İnsanlar bunu bildikleri için bu dönemleri genelde değerlendirirler. Kasım ayının başından beri yoğun bir talep var.

"FİYATLARIN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Fiyatlar şu an yüksek değil fakat yılbaşında fiyatların artmasını bekliyoruz. Yılbaşından sonra araç fiyatlarındaki fiyat artışı oran olarak bilmek çok zor fakat bana göre yüzde 10-15 civarında bir artış bekliyoruz. Yılbaşına kadar olan bu süreç sabit geçecektir. İkinci el otomobil piyasası için oldukça hareketli geçecektir. Bayilerde de çok güzel kampanyalar var.

"BEKLENTİMİZ YILBAŞINDAN SONRA YÜZDE 10-15"

İkinci ellerde çok iyi fırsatlar bulunuyor. Piyasaya bakınca yüzde 20–25 gibi söylentiler var ama bizim beklediğimiz 10–15 civarında. Geçtiğimiz yıllar da aslında bu yıla benzer şekilde ilerliyordu. Fakat bu yıl daha hareketli. Genelde her yıl sonu 1–2 ay hareketli geçer. Yılbaşından sonraki zamları insanlar da biliyor bu yüzden planlarını bu aylara göre yaparlar. Bu aylarda araç alanlar bir sonraki yıla göre hep kârda olmuşlardır. Bir ailenin ortalama alabileceği araçlar 500 bin TL’den başlıyor, 1 milyon liralara kadar çıkıyor.” şeklinde konuştu.