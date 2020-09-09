İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii ile ilgili temyiz iddiasını yalandı

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii ile ilgili temyiz iddiasını yalandı

2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararının kesinleştiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı, son günlerde Ayasofya Camii ile ilgili çıkan bazı haberler konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin "kesinlikle gerçeği yansıtmadığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEMYİZ YOLUNA MÜRACAAT EDİLMEDİ"

"Zira mezkur dairece, 2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır."

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