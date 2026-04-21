İran'da mahsur kalan yolcu uçağı 53 gün sonra Türkiye'ye dönüyor

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor..

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması imzalandı ancak gerginlik henüz bitmiş değil..

28 Şubat Cumartesi günü, ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.

Bu kapsamda birçok yolcu uçağı İran'da mahsur kalmıştı.

PERSONEL KARAYOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ

Bunlardan biri de Türkiye'ye aitti. Havayolu personelinin Türkiye’ye tahliyesi karayoluyla gerçekleşirken uçak Tahran Havalimanı’nda mahsur kaldı.

UÇAK 3 GÜN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

İran Hava Sahasının bugün kısmen açılmasının ardından Pegasus Havayolları’nın TC-RBR kuyruk tescilli Airbus A321 NEO tipi uçağı Türkiye’ye gelmek üzere Tahran Havalimanı’ndan kalktı.

Uçağın gece saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor..