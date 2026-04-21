Meteoroloji'den İzmir dahil 6 ile sarı kodlu uyarı

Bir süredir devam eden bahar havası bitiyor..

Sıcaklıkların düşüyor, sağanak geliyor.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

İZMİR DAHİL 6 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Paylaşımda, yarın İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYİOR

Sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise tekrar mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.