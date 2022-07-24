İranlı çift, Taksim’de fotoğraf çekimi yaptı

Taksim’de yabancı uyruklu gelin ve damadın fotoğraf çekimleri İstiklal Caddesi'ni kilitledi. Çekim yapan çiftin etrafında toplanan kişiler, caddede yoğun kalabalık oluşturdu.

İstanbul’un en işlek noktalarından biri Taksim Meydanı…

Her gün milyonlarca kişi İstiklal Caddesi’nde yürüyor, meydandaki mekanlarda zamanını geçiriyor.

Turistlerin gözdesi

Her ne kadar eski cazibesinin kalmadığı düşünülse de turistler için orası hala çok gözde…

Tıpkı bu İranlı çift gibi…

İranlı çiftin çekimi

Dünyaevine giren İranlı çift, fotoğraf çekimi için İstiklal Caddesi’ni seçti.

Bu da yaya trafiğini belli bir süre aksattı.

Taksim’de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi VİDEO

Yürüyemediler

Çekim yapan gelin ve damadın etrafında toplanan ve çoğunluğu turist olan vatandaşlar, caddede yoğun kalabalık oluşturdu.

Kalabalığın arasındaki bazı kişiler çiftin fotoğraflarını çekerken, diğer vatandaşlar ise caddede yürümekte zaman zaman güçlük çekti.