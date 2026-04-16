Eskişehir’de çöken binanın yanındaki iş yeri de yıkıldı

Eskişehir'de metruk yapı tehlikesi bir kez daha gündeme geldi.

Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi’nde önceki gece kendiliğinden yıkılan binanın ardından, çevredeki riskli yapılar için de harekete geçildi.

Çökmenin yaşandığı alanın hemen yanında bulunan tek katlı metruk iş yeri, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olası yeni bir çökme riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Yıkım sırasında çevreye yayılabilecek tehlikelere karşı alan şeritlerle kapatılırken, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

Yıkım çalışmaları sırasında iş makinesiyle yapılan müdahale sonucu bina, kısa sürede moloz yığınına dönüştü. Çalışmalar esnasında bölgede yoğun toz oluştuğu gözlemlendi.

METRUK YAPILAR YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, şehirdeki metruk ve riskli yapıların oluşturduğu tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı. Belediye ekiplerinin bölgede benzer risk taşıyan yapılarla ilgili çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.