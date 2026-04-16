Tabela değişti: 16 Nisan indirimli benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni güncelleme gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Motorin litre fiyatına indirim geldi. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Nisan Perşembe akaryakıt fiyatları…
Küresel petrol arzındaki değişimler ve döviz kurundaki son durum, pompa fiyatlarına doğrudan etki etti.
16 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı geriledi.
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
İşte il il güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL
Fiyatlar bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
