Dün akşam gerçekleşen 2.7 büyüklüğündeki depreme canlı yayında haber sunarken yakalanan spikerin yaşadıkları, kameraya yansıdı.

Isparta'da, dün akşam saatlerinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.26'da kayıtlara geçen deprem sırasında, kentin yerel televizyonu Kanal 32'de canlı yayında haberleri sunan spiker Mustafa Korkmaz ise korku dolu anlar yaşadı.

BESMELE ÇEKMEYE BAŞLADI

Depremi hissederek, haber okumayı bir anda kesen ve yerinden kalkan spiker Korkmaz'ın, besmele çektiği duyuldu.

Mustafa Korkmaz'ın deprem anında yaşadıkları kamera tarafından kaydedildi.

Isparta'da haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı

"BİRAZ DAHA SÜRSE HATİM İNDİRECEKTİM"

Olaydan sonra konuşan Mustafa Korkmaz, "Ne yalan söyleyeyim bayağı korktum. Biraz daha sürse neredeyse hatim indirecektim. Yayında depreme yakalanmak böyle bir şeymiş. Kazasız belasız atlattık buna şükrediyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak tarihe geçecek." dedi.