Isparta'nın Sütçüler ilçesinde devam eden orman yangınında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon’da dün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor.

"KOZALAK ATINCA HER YER YANMAYA BAŞLADI"

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi.

Isparta'da patlayan kozalaklar, saniyeler içinde orman yangınını büyüttü-Video

Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu" dedi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

2 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçağın yanı sıra itfaiye araçları, arazözler ile yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor.

ISPARTA - ANTALYA KARAYOLU KAPATILDI

Yangın nedeniyle Isparta-Antalya kara yolu da ulaşıma kapatılarak, Ağlasun- Bucak üzerinden geçişlere izin veriliyor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi için bölgeye akın edenlerin araçlarının geçişine de izin verilmiyor.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI, MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgenin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede saatte hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.