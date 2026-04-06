İstanbul Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.Y., önce bir çocuğa, ardından park halindeki araca çarparak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden E.Y.'nin kullandığı otomobilin park halindeki araca çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

8 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan sürücü E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Yapılan incelemelerde 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, emniyet kemeri takmamak, cam filmi bulundurmak ve kaza yerini terk etme suçlarından toplam 221 bin 219 lira para cezası uygulanırken otomobil ise trafikten men edildi.