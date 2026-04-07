Kahramanmaraş'ta emekli polis gölette boğuldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde emekli polis Faruk Seringeç, arkadaşıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Baraj Göleti'ne balık tutmaya gitti.

Seringeç, su kenarında balık tutarken arkadaşı göletin yukarısına çıktı ve bir süre sonra döndüğünde Seringeç'in yerinde olmadığını fark etti.

Arkadaşının yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler gölet ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiyeye bağlı dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda Faruk Seringeç'in cansız bedeni bulundu.

İncelemelerin ardından Seringeç'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.