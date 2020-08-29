İstanbul Barosu'na Ebru Timtik'in posteri asıldı

Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi sırasında tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik'in ölüm orucu sonrası ölmesiyle İstanbul Barosu'nda dev posteri sergilendi.

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm orucu sonrası geçtiğimiz günlerde öldü.

DHKP-C'NİN TÜRKİYE SORUMLUSUYLA YAKALANMIŞTI

Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İSTANBUL BAROSU'NA POSTERİ ASILDI

Timtik için dün İstanbul Barosu önünde tepki çeken bir anma eylemi düzenlendi. Eyleme İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu bizzat iştirak etti.

Eylem sırasında DHKP-C sanığı Ebru Timtik'in dev posteri İstanbul Baro binasına asıldı.