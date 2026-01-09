İstanbul Bayrampaşa'da çocuğun ambulans için trafiği yönlendirmesi kameraya yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesi'nde vakaya gitmeye çalışan ambulans, ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bunu fark eden çocuk, ambulansın geçişini kolaylaştırmak için sokakların kesiştiği yol ağzına geçerek el işaretleriyle trafiği durdurdu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Bölgede bir yöne giden trafik akışının kesilmesinin ardından ambulans da bulunduğu sokaktan hızla yoluna devam etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuğun yola çıkıp otomobilleri durdurması ve el işaretleriyle ambulansın bulunduğu sokaktaki trafiği yönlendirmesi yer alıyor.