İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı

Beşiktaş ilçesinde, seyir halindeki İETT otobüsü kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otobüs şoförünün kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, olayda yaralanan olmadı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 15:54
  • Beşiktaş'ta seyir halindeyken kaza yapan İETT otobüsü kaldırıma çıktı.
  • İddialara göre, şoför kalp krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti.
  • Kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

İstanbul'da korkutan kaza...

Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

OTOBÜS KALDIRIMA ÇIKTI 

Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre otobüs şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüsün kaldırıma çıktığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. 

