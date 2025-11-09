İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da korkutan kaza...

Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

OTOBÜS KALDIRIMA ÇIKTI

Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre otobüs şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüsün kaldırıma çıktığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.