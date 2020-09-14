İstanbul Boğazı’nda takım elbiseli yüzücüler

Her hafta sonu İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında yüzen bir grup profesyonel yüzücü, bu defa takım elbise ile Kireçburnu'ndan Aşiyan'a kulaç attı.

Şiirlere, romanlara, filmlere konu olan İstanbul Boğazı güzelliği ve konumuyla dünyada önemli boğazlar arasında yer alıyor.

Her gün farklı insanlara, gemilere ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı, bu sefer de kendilerini 'Boğazın Efendileri' olarak adlandıran bir grup yüzücüye ev sahipliği yaptı.

BOĞAZ’A SAYGI YÜZÜŞÜ

Açık denizlerde yüzme tecrübesi olan yaklaşık 30 yüzücü, Boğaz’a olan sevgi ve saygılarını göstermek için takım elbiseleri ile denize atladı.

Mayıs ve kasım ayları arasında her hafta sonu İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen ekip, yılda bir kez de saygılarını göstermek için takım elbiseleriyle Boğaz'da boy gösteriyor.

“BOĞAZ HER YIL BİZE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Etkinlik hakkında bilgi veren takım kaptanı Ali Akgül, “İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen bir profesyonel bir ekibiz. Mayıs ayından kasım ayına kadar düzenli olarak Boğaz'da yüzüyoruz. Boğaz bize her yıl ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğine karşılık olarak arkadaşlarla toplandık bugün takım elbiseyle yüzeceğiz. Biraz zor olacak bizim için ama çoğunlukla Boğaz'ın akıntısıyla yüzüyoruz. Bunu üç sene önce başlattık. Boğaza karşı saygımızı, sevgimizi göstermek için her sene yılda bir kez yapıyoruz.” dedi.

“BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİYORUZ”

Yüzmek için Kocaeli'den gelen Enes Şirin ise deniz tutkunu olduğunu söyleyerek, “Her sene yüzüyoruz. Bugün de teşekkür amaçlı takım elbiseyle yüzeceğiz. Takım elbiseyle yüzmek zor olacak ama daha önce de denemiştik. Bu zorluğun da üstesinden geliyoruz.” diye konuştu.

YÜZÜCÜLERE KARADAN DESTEK

Yaklaşık 30 yüzücü, gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kireçburnu sahilinden, Aşiyan'a kadar kulaç attı.

8 kilometrelik parkur yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

Öte yandan, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için takıma karadan da destek sağlandı. Karadan destek sağlayan Hasan Heke de “Yüzücülerimizin hepsi profesyonel ancak denizde yaşanacak olumsuzlukları engellemek, yardımcı olmak için karadan da destek sağlıyoruz.” dedi.

PROFESYONEL OLMAYANLARA TAVSİYE ETMEDİ

Kırmızı pantolon, beyaz gömlek ve kravatla parkuru tamamlayan yüzücülerden Ercan Yürek ise “Normal zamanda bu kadar şık giyinmiyoruz ama deniz tutkusu için süsleniyoruz. Farkındalık oluşturmak, çevredeki insanların dikkatini çekmek, yüzlerini güldürmek için yapıyoruz. Gerekli önlemleri de alıyoruz. Şamandıramız, gözlüğümüz ve kara ekibimiz var. Profesyonel olmayan yüzücülere tavsiye etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.