İstanbul Finans Merkezi’nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul’da Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi’nin üzerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 00:57
  • İstanbul’da Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi’nin tepesine yıldırım düştü.
  • O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Yıldırımın düşmesiyle kısa süreli parlaklık ve ilginç görüntüler oluştu.

İstanbul'da  kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yüksek noktalara yıldırım düştü.

YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi’nin üzerine yıldırım düştüğü an ise saniye saniye görüntülendi.

Yıldırımın gökdelenin tepesine düşmesiyle kısa süreli bir parlaklık oluştu.

Bu sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

