İstanbul güne sağanakla başladı: İki il için sarı kodlu uyarı

Haber Merkezi

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul’da açık havalara veda edildi.

İstanbullular güne sağanak yağışla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre yağışlar devam edecek ve gün boyunca Megakent'te etkisini sürdürecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Konya'nın güney ve batısı ile gece Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 5 DERECEYE KADAR AZALACAK

Yağışların sabah saatlerinde Bursa'da öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurt genelinde 3 veya 5 derece azalması bekleniyor.

İKİ İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı verildi.

Yağışların, sabah saatlerinde Bursa'da, öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı, ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah satlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri ile akşam il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerininkarla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleriini karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Konya'nın güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Ççok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece kuzey ve batısı hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçal bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu