Euro
15.2657
-0.23%
Dolar
13.4629
-0.33%
Altın
800.13
-0.04%
Borsa
191
-5.02%
Bitcoin
506.991
3.43%
BTXN Coin
30.51
-4.26%
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    İstanbul Havalimanı'nda kar esareti

    İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı İstanbul Havalimanı’nda uçuşların iptal olmasına sebep oldu. Yollar kar yüzünden kapanınca yolcular ve turistler mahsur kaldı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 23:17
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 23:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Havalimanı'nda kar esareti

    İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu.

    HAVALİMANINDA MAHSUR KALDILAR

    Kar yağışı nedeniyle havalimanına giden yollar da ulaşıma kapandı. İstanbul havalimanından mahsur kalan yolcular ve turistler objektiflere yansıdı.

    İstanbul Havalimanı nda kar esareti #1

    İstanbul Havalimanı nda kar esareti #2

    İstanbul Havalimanı nda kar esareti #3

    İstanbul Havalimanı nda kar esareti #4

    İstanbul Havalimanı nda kar esareti #5

    İstanbul Havalimanı nda kar esareti #6


    Görüş Bildir