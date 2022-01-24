Haberler

İç Haber

İstanbul Havalimanı'nda kar esareti

İstanbul Havalimanı'nda kar esareti

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı İstanbul Havalimanı’nda uçuşların iptal olmasına sebep oldu. Yollar kar yüzünden kapanınca yolcular ve turistler mahsur kaldı.