İstanbul Havalimanı'nda kar esareti
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı İstanbul Havalimanı’nda uçuşların iptal olmasına sebep oldu. Yollar kar yüzünden kapanınca yolcular ve turistler mahsur kaldı.
- İHA
- 24.01.2022 - 23:17
- Güncelleme : 24.01.2022 - 23:18
İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu.
HAVALİMANINDA MAHSUR KALDILAR
Kar yağışı nedeniyle havalimanına giden yollar da ulaşıma kapandı. İstanbul havalimanından mahsur kalan yolcular ve turistler objektiflere yansıdı.