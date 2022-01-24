İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde kar kütleleri nedeniyle çatıda çökme meydana geldi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 24.01.2022 - 18:48
- Güncelleme : 24.01.2022 - 18:50
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali tesisinde akşam saatlerinde çökme yaşandı.
Çatıda biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle yaşanan çökme, güvenlik kamerasına yansıdı.
"KAR KÜTLELERİ VE FIRTINA NEDENİYLE ÇÖKME YAŞANDI"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir"
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme VİDEO