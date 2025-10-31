İstanbul için alarm verildi: Bu gece herkes hazırlıklı olsun…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzmanlar, İstanbul genelinde hava kirliliğinin hızla arttığına dikkat çekti.

Yapılan son ölçümlere göre, özellikle bu gece ve yarın sabah saatlerinde kirliliğin zirveye ulaşması bekleniyor.

Kent genelinde azot dioksit (NO₂) oranının yükseleceği belirtilirken, bu durumun hava kalitesini ciddi şekilde düşüreceği ve rahatsız edici bir koku oluşmasına yol açabileceği ifade edildi.

HAVA KOKACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da yüksek basınçla hava kirlenmeye başladı. Bu gece ve cumartesi sabahı daha belirgin hissedeceğiz. Azot dioksit oranı yükselecek; bu gece ve yarın sabah hava kokacak..."