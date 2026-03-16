Samsun'da duygu dolu anma: 'Çanakkale Şehitlerine' şiiri koro ile seslendirildi

Samsun'da duygusal anlar...

18 Mart Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle hep bir ağızdan, Çanakkale şehitlerine ithafen şiir seslendirildi.

KAHRAMANLIK VE FEDAKARLIK VURGULANDI

Çoğunluğu müzik öğretmenlerinden oluşan Amisos Akademi Korosu, şef Levent Aydın'ın besteleyip düzenlediği ‘Çanakkale Şehitlerine' adlı şiiri seslendirdi.

Çanakkale ruhunu müziğin evrensel diliyle anlatmayı hedefleyen eser, kahramanlık ve fedakarlık temalarını güçlü bir koro harmonisiyle bir araya getirdi.

TÜM ŞEHİTLERE İTHAF ETTİLER

Eser, dinleyenleri Çanakkale ruhunun yaşandığı o destansı günlere götürdü.

Amisos Akademi Korosu tarafından hazırlanan eser, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere ithaf edildi.

Sanat ve vefayı bir araya getiren çalışma şehitlerin hatırasını bir kez daha yüreklerde yaşatırken "Çanakkale geçilmez" sözünü, notalarla yeniden hatırlattı.