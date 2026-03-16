Kütahya'da seyir halindeyken video çeken 2 sürücüye toplam 9 bin TL ceza

Kütahya'da sosyal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen iki sürücü, seyir halindeyken araçlarını yan yana getirerek ilerledi.

Her iki şeridi de kapatan araçlar nedeniyle trafikteki diğer sürücüler ilerlemekte zorlanırken o anlar, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan araçların plakaları tespit edildi.

2 SÜRÜCÜYE AYRI CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemede, araca en soldaki şeridi sürekli işgal etmek, geçmek isteyen araçlara yol vermemek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 7 bin TL ceza kesildi.

Diğer araca ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve başka araçları tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlamak gerekçesiyle 2 bin TL idari para cezası uygulandı.