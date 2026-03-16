Vakıfbank'tan Mart 2026 promosyonu: Emekliye çifte bayram

Bankaların promosyon rekabeti, tam gaz devam ediyor.

Emekli vatandaşlar ise maaşlarını promosyonu en yüksek veren bankadan tercih ediyor.

Bu kapsamda, mart ayı güncel promosyon tutarları netleşti.

Vakıfbank ise yeni kampanyası ile emeklilere bayram havası verdi.

VAKIFBANK MART 2026 PROMOSYONU

VakıfBank'ın sunduğu dev kampanya iki ana aşamadan oluşuyor:

Nakit Promosyon (12.000 TL): Maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca kalma taahhüdü veren SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklilerine, maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan nakit promosyon peşin olarak yatırılıyor

Troy Kart Ek Ödemesi (18.000 TL): VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı alan yeni emekli maaş müşterilerine özel; bu kart ile 9 ay boyunca yapacakları harcamalara aylık 2.000 TL, toplamda ise 18.000 TL ek nakit ödeme/indirim fırsatı sunuyor.