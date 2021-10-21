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İstanbul Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon

İstanbul Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon

İstanbul ve Artvin'de araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine, emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Şebeke lideri ile 11 şüpheli gözaltına alındı.