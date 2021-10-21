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    İstanbul Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon

    İstanbul ve Artvin'de araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine, emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Şebeke lideri ile 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 19:21
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 19:50
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    İstanbul Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul ve Artvin'de icralık araçların satışında ihaleye katılmak isteyen kişileri tehdit edip, vazgeçiren ve ihaleye fesat karıştıran şüphelilere baskın düzenlendi.

    O adreslerden biri Kartal oldu.

    OTOPARKA BASKIN YAPILDI

    Mali Şube ekipleri buradaki Albatros yediemin otoparkında dün ihale yapılacağı sırada operasyon düzenledi.

    İstanbul Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon VİDEO

    ŞEBEKE LİDERİ VE 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Otoparkın işletmecisi ve şebeke lideri olduğu tespit edilen M.E., birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ihaleye girdikleri tespit edilen 2 kişi de yakalandı.

    ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, havalı tüfek, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 20 av tüfeği fişeği, 4 şarjör, 17 7,65 mm tabanca fişeği, 50 22 mm suikast fişeği, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

     

     

    İstanbul Kartal da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon #1

    İstanbul Kartal da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon #2

    İstanbul Kartal da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon #3

    İstanbul Kartal da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon #4

    İstanbul Kartal da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon #5

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