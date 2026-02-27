İstanbul kentsel dönüşümde yeni kolaylık: Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Kurum, İstanbul'un deprem riskine karşı başlattığı 'Yarısı Bizden' kentsel dönüşüm kampanyasına ilişkin bir gelişme paylaştı.

RİSKLİ YAPI İLAN ETME SÜRESİ UZADI

Bakan Kurum'un X platformunda paylaştığı açıklamaya göre, kampanya kapsamında yeni bir genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu genelge ile İstanbullulara sağlanan kolaylıklar artırılırken, riskli yapı ilan etme süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

EV VEYA İŞ YERİNİ İLAN ETTİRENLER KAMPANYADAN FAYDALANACAK

Bakan Kurum, paylaşımında, genelge ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar ev veya iş yerini riskli yapı olarak ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabileceğini aktardı.

Ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarında riskli olarak ilan edilen yapıların tamamı otomatik olarak kampanya kapsamına alınacak.

İSTANBUL AFETE DAYANIKLI HALE GETİRİLİYOR

'Yarısı Bizden' kampanyası, İstanbul'un yapı stokunu yenilemek ve deprem güvenliğini artırmak amacıyla başlatılmıştı.

Kampanya kapsamında, riskli binaların dönüşümü için devlet tarafından önemli destekler sağlanıyor.

AYLIK KİRA YARDIMI 8 BİN LİRAYA ÇIKARTILMIŞTI

Her bağımsız birim için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL kira yardımı olmak üzere toplam 1.5 milyon TL'ye varan destek veriliyor.

2025 itibarıyla aylık kira yardımı ise 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseltilmişti.

PROJELER HIZ KAZANACAK

Yeni genelge, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alıcı süreçleri online platformlar üzerinden hızlandırarak vatandaşların mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor.

Bu sayede, dönüşüm projeleri daha hızlı ilerleyecek.

20 BİNİN ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BİRİM İÇİN 21,8 MİLYARLIK DESTEK

Bakanlık, kampanyanın İstanbul'un deprem riskini minimize etmek için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Şu ana kadar kampanya kapsamında 20 binden fazla bağımsız birim için 21,8 milyar TL destek sağlandı.

Bakan Kurum, "İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik" notunu düştüğü paylaşımında, genelgenin Resmi Gazete'de yayımlandığını doğruladı.