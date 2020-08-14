İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı
PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 14.08.2020 - 12:22
- Güncelleme : 14.08.2020 - 12:22
Güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Sınır içerisinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor.
3 İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Güvenlik güçleri, bugün de PKK/KCK'ya yönelik silahlı terör örgütüne 3 ilde operasyon gerçekleşti. İstanbul merkezli operasyon eş zamanlı gerçekleşti.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.