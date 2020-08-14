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    İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı

    PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 12:22
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 12:22
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    İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.

    Sınır içerisinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor.

    3 İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Güvenlik güçleri, bugün de PKK/KCK'ya yönelik silahlı terör örgütüne 3 ilde operasyon gerçekleşti. İstanbul merkezli operasyon eş zamanlı gerçekleşti.

    Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı #1

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