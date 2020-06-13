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Patlama nedeniyle 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Olay Okmeydanı'nda yaşandı. Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.

İŞ YERİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

İstanbul Okmeydanı'nda iş yerinde patlama VİDEO