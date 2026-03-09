İstanbul Sancaktepe'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

İstanbul Sancaktepe'de caddeye kontrolsüz çıkan otomobilin neden olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Caddesi'ne kontrolsüz şekilde çıkan otomobil, seyir halindeki otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri trafik ışıklarına çarparak durabildi.
Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde caddeye çıkan otomobile seyir halindeki diğer aracın çarptığı anlar yer aldı.
