İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Güvenli Turizm Sertifikasyonu alan işletmeleri tebrik etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Güvenli Turizm Sertifikasyonu alan işletmeleri tebrik etti

Vali Yerlikaya, İstanbul'da 794 işletmenin Güvenli Turizm Sertifikasyonu aldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerekli kriterleri sağlayarak "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan işletmeleri tebrik etti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"nda Türkiye lideri olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

794 İŞLETME GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYONU ALDI

"Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye belgeli İstanbul'da 794 işletme, gerekli kriterleri sağlayarak 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu aldı. Tebrikler."