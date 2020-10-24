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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu

    Vali Yerlikaya, koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 13:02
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 13:04
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan İmamoğlu, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi." diye yazdı.

    YERLİKAYA, İMAMOĞLU'NU ARADI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dan Ekrem İmamoğlu na geçmiş olsun telefonu #1

    Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı ViDEO

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