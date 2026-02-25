İstanbul ve Ankara'ya kar uyarısı

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle Meteoroloji ve Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde bugünden itibaren etkisini artırıyor.

Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz’e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

YAĞIŞ CUMA ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Yağışların 27 Şubat Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı sürmesi tahmin ediliyor.

ANKARA'DA KAR

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların azalması ile birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı tahmin ediliyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı il merkezlerinde, 26 Şubat - 05 Mart tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

“Ankara eksi 3 derece, İstanbul eksi 2 derece, İzmir 3 derece, Konya eksi 2 derece, Kocaeli 3 derece, Bolu eksi 5 derece, Samsun 1 derece, Trabzon 4 derece, Tokat eksi 5 derece, Erzurum eksi 14 derece, Eskişehir eksi 2 derece, Afyonkarahisar eksi 7 derece, Balıkesir 0 derece, Sivas eksi 8 derece.”

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 15 İLÇEYE UYARI

Öte yandan İstanbul Valiliği de bir uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların karla karışık olacağı belirtilirken, 15 ilçeye kar uyarısı yapıldı.

Bu geceden itibaren yağışların başlayacağı ilçeler şu şekilde;

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile.