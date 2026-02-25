Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Marmaray'a ek sefer planlandı

Ramazan ayıyla birlikte toplu taşımada yaşanan yoğunluğu dikkate alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iftar saatlerinde yolcu talebi sebebiyle ek seferler planlandığını duyurdu.
Ramazan, vatandaşın büyük sofralarda sevdikleriyle buluşmasıyla devam ediyor.
Paylaşma ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu ayda, misafirlik özellikle Türk milleti için ayrı bir önem taşıyor.
İFTAR SAATİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR
Bir ekmeği bölüşmek, Ramazan'ın ruhuyla, sofraların bereketine bereket katıyor.
İftar saatleri yaklaştıkça, yollarda trafik ve toplu taşımada da yoğunluk oluşuyor.
BAKANLIK YENİ PLANI PAYLAŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyu mercek altına aldı.
Bakanlık seferlerin yeterli gelmediği değerlendirmesinde bulunarak Marmaray için belirlenen yeni planı duyurdu.
RAMAZAN BOYUNCA MARMARAY'A EK SEFER DUYURUSU:
Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yapan bakanlık, iftar saatlerindeki yolcu talebinin artışına çözüm sunmak amacıyla ek seferler getirileceğini bildirdi.
Bakanlık paylaşımında şu sözleri kullandı:
Bilgilendirme:
Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.
Ek Sefer Saatleri:
17.42 Maltepe → Halkalı
18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı
17.42 Halkalı → Pendik
18.05 Yenikapı → Pendik
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.