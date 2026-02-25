İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

İstanbul, son günlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte soğuk ve fırtınalı bir havaya geçiş yapıyor.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli rüzgarların etkili olacağı belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Açıklamada ayrıca yağışların karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde görüleceği bir dönem başlayacağı bildirildi.

"DEĞERLER MEVSİM NORMALLERİNİN 4 DERECE ALTINA İNECEK"

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir.

"SICAKLIKLAR 1 DERECEYE KADAR DÜŞECEK"

Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.



Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları:



Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1 derece,



Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir.



Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.