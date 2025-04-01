İstanbul'a bayram dönüşü yoğunluğu

İHA

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, memleketlerine ve tatil beldelerine akın etmişti. Bayramın son günü yaklaşırken, İstanbul’a dönüş yolculuğu da başladı. Erken saatlerden itibaren yola çıkan sürücüler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

BOLU GEÇİSİNDE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Özellikle Bolu geçişinde trafik hareketliliği dikkat çekerken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli bir dönüş için farklı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Yol kontrollerinde tek tek durdurulan sürücülere, uzun yolculuk sırasında uykusuz kalmamaları ve seyir hâlindeyken telefon kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, dönüş trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artabileceğini belirterek, sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını hatırlattı.