İstanbul’a cumartesi müjdesi verildi: Kar geliyor

Meteoroloji değerlendirmelerine göre İstanbul’da cumartesi gecesinden itibaren sulu sepken etkili olacak.

Yeni haftaya girilirken soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte, pazar ve pazartesi günleri sahil kesimlerinde sulu kar, kentin yüksek ve iç bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonu boyunca İstanbul genelinde kış şartlarının hissedilmesi bekleniyor.

24-30 OCAK TARİHLERİNE DİKKAT

Hava Forum’un tahminine göre İstanbul’un sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları şu aşamada tam kar yağışı için yeterli seviyeye ulaşmış değil.

Bu nedenle kıyı bölgelerde kar yerine yağmur ve sulu kar etkili olmaya devam edecek.

Hava Forum, 24–30 Ocak tarihleri arasında daha güçlü bir soğuk hava dalgasına işaret ederek tam kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: