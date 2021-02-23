İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 163 kilo uyuşturucu madde ile 7 bine yakın hap ele geçirildi. Baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 8 ila 21 Şubat tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

17 KİŞİ YAKALANDI

Üsküdar, Sultangazi, Sancaktepe, Şişli, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Büyükçekmece, Kâğıthane ve Kartal’da çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da 163 kilo uyuşturucu ele geçirildi VİDEO

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda, bonzai diye tabir edilen 113 kilo 191 gram sentetik kannabinoid, 47 kilo 826 gram Hint keneviri bitkisi, 2 kilo 311 gram kokain, 6 bin 800 tane extacy hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.



