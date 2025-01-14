Kar yağışı batıdan giriş yaptı! İstanbul'da soğuklar etkili olacak

AA

Geçtiğimiz cumartesi, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, ülkemizin batı bölgelerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesine neden oldu.

Meteoroloji’nin paylaştığı verilere göre, kar yağışı Trakya üzerinden ülkemize giriş yaptı ve etkisini göstermeye başladı.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir, Uşak, Bolu ve Düzce çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRAKYA'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Edirne kent merkezinde dün başlayan kar yağışı, bugün yüksek kesimler ile Keşan ilçesinde etkili oldu.

Keşan'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, Karayolları ve belediye ekipleri, olası aksaklıklara karşı küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Polis ekipleri de kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Tekirdağ'ın Saray, Malkara, Hayrabolu ilçeleri ile yüksek kesimler de beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı sürüyor.

Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi.

Hava sıcaklığı Edirne ve Tekirdağ'da 2, Kırklareli'de 1 derece ölçüldü. Bölgede kar yağışının aralıklarla çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu belirtildi. Vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi. Öte yandan karın keyfini yine çocuklar doyasıya çıkardı.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR MU?

Meteoroloji raporlarına göre kar yağışının İstanbul'da görülmeyeceği, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzey doğusunda, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkili olacağı açıklandı.