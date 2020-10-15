İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar semtinde hissedilen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi bilgilendirme yaptı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 17:07
- Güncelleme : 15.10.2020 - 17:07
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da deprem meydana geldiğini açıkladı.
Avcılar semtinde hissedilen depremin duyurusu, Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından duyuruldu.
3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM
3.2 şiddetinde meydana geldiği belirtilen depremin, 4.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.