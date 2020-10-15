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    İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

    İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar semtinde hissedilen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi bilgilendirme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 17:07
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 17:07
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    İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

    Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Avcılar semtinde hissedilen depremin duyurusu, Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından duyuruldu.

    3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

    3.2 şiddetinde meydana geldiği belirtilen depremin, 4.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

    İstanbul da 3.2 büyüklüğünde deprem #1

    İstanbul da 3.2 büyüklüğünde deprem #2

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