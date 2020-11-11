İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 5.2 ton kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bahçelievler Kara Mustafa Paşa Sokak üzerinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda sahte içki olduğunu tespit etti.

PİYASA DEĞERİ 750 BİN LİRA

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 750 bin lira değerinde olduğu belirtilen 20 cl'lik şişeler içerisinde 5 bin adet, 35cl'lik 6 bin adet, 70 cl'lik bin adet olmak üzere 3 bin 800 litre sahte viski ve 100 cl'lik şişeler içerisinde bin 400 litre sahte votka olmak üzere toplamda 5.2 ton sahte içki ele geçirildi.

Deponun dışında ve içerisinde kamera sisteminin olması ve alarm sisteminin kurulması dikkat çekti. Yapılan operasyonda depoda bulunan S.B.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 5.2 ton kaçak içki ele geçirildi ViDEO