İstanbul'da 6 ayda 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza yaşandı

2022'nin ilk 6 ayında gerçekleşen kazaların nedeni açıklandı. Sürücülerin seyir halindeyken başka bir işle ilgilenmesi ve yaya geçidinin kullanılmamasının kazalara neden olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yılın ilk 6 ayında kentin farklı bölgelerinde yaşanan kazaların bilançosu açıklandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, belirlenen tarihlerde Megakent'te 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza meydana geldi.

Ölümlü kazaların 13'ünün yaya olarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güvenli geçit olmayan yollar can aldı

Bu kazaların yüzde 36'sı yayaya çarpma, yüzde 15'i başka bir araca arkadan çarpma, yüzde 15'i herhangi bir engel veya cisme çarpma, yüzde 36'sı ise diğer sebepler olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan yayaların hayatını kaybettiği kazaların güvenli geçit olmayan yollarda olduğu öğrenildi.

Araç kullanırken başka bir işle ilgilenilmesi kazaya neden oldu

Yaralamalı kazaların yüzde 32'sinin araca, yüzde 21'inin yayaya, yüzde 14'ünün başka bir araca arkadan çarpma ve yüzde 31'inin ise diğer sebeplerden kaynaklandığı bildirildi.

Kazaların çoğunlukla sürücülerin araç kullanırken başka bir şeyle ilgilenmesi ve takip mesafesine dikkat etmemesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Yaya geçidi kullanmayan 6 kişiye 196 lira ceza

Ekipler, sürücülerin denetimlere aldırış etmeden akan trafikte yoldan geçmeye çalıştığına dikkat çekti.

Denetim sırasında, yayalar güvenli geçitleri kullanmak için uyarılırken, geçit olmayan yerlerde karşıya geçmeye çalışan 6 kişiye ise 196 lira para cezası uygulandı.

"Alt geçitten geçmeyi akıl edemedim"

Yaya geçidini kullanmadığı için cezai işlem uygulananlardan Abid Kuday, "Alt geçitten geçmeyi akıl edemedim." dedi.

DHA'nın aktarımına göre; polis, Kuday'a 196 lira para cezası uyguladı.

















