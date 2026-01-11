Abone ol: Google News

İstanbul'da 6 katlı binanın 2 balkonunda çökme yaşandı

Bahçelievler'de 6 katlı binanın iki katındaki balkonlarda çökme meydana geldi, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 02:37
  • Bahçelievler'de 6 katlı binanın 4. ve 5. katlarındaki balkonlarda çökme meydana geldi.
  • Çöken beton parçaları iki araca zarar verdi ancak yaralanan olmadı.
  • Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak belediye, polis ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.

2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

