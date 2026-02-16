İstanbul’da 9 saatlik su kesintisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da kış ayları yoğun yağışlarla geçiyor.

Bu yağışlar trafik gibi birçok sorunu da beraberinde getirse de barajların dolması olumlu değerlendiriliyor.

SU DEPOSU SAHASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Ancak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bir kesinti duyurusu yaptı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında, yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.

6 MAHALLEDE 9 SAAT SU OLMAYACAK

İSKİ, çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.