Akbilinde para olmadığı halde araca binen bir öğrenci ile otobüsten inmesini isteyen şoför arasında çıkan tartışma, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan otobüse binen bir öğrenci, akbilini ödeme cihazına okuttu fakat cihaz “Boş kart” uyarısı verdi.

Akbilinde para olmayan öğrenci ise uyarıya rağmen otobüse bindi.

Durumu fark eden şoför de öğrenciden otobüsten inmesini isterken, öğrencinin inmek istememesi üzerine tartışma çıktı.

"İNDİREMEZSİNİZ"

Şoförün, “Neden inmiyorsun?" sorusu üzerine öğrenci, "İndiremezsiniz. Kayıtlara girdiğinizde zaten benim öğrenci kartım görünecektir" dedi.

İstanbul'da akbili boş olan öğrenci otobüse bindi, şoförle tartıştı

"AKBİLİM YOK GEÇEBİLİR MİYİM DİYECEKSİN"

Öğrenci şoföre, “Siz kimsiniz?” şeklinde karşılık vermeye devam ederken şoför de, “Ben bu aracın sahibiyim. Bu araba özel araba. Böyle bir dünya yok. Akbilin boş, çekip gitmek yok. Burada eşek başı yok. Konuşacaksın. ‘Akbilim yok geçebilir miyim?’ diyeceksin. Neden böyle yapıyorsunuz?” diyerek tepkisini gösterdi.

İkili arasında sözlü tartışmalar, öğrencinin son durakta otobüsten inmesiyle sona erdi.