Üsküdar'da 184 promil alkollü olduğu öğrenilen kadın ortalığı birbirine kattı. Bir büfenin reyonlarını dağıtan kadın, olay yerine gelen polislere de küfredip 2 polis memurunu ısırarak yaraladı.

İstanbul Üsküdar'da Selimiye Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'nde bulunan Harem Otogarı'nda polis ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

İstanbul'da alkollü kadın büfeyi dağıtıp, polislere saldırdı VİDEO



BÜFE SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir büfenin sahibi olan M.A.Z., olayla ilgili olarak S.E. isimli kadının büfeye gelerek telefonla görüşmek için ankesörlü kart istediğini ve kendisinin de yardımcı olduğunu, daha sonra kadının kendisine yanlış arama yaptırdığını iddia ederek markette reyonlarda bulunan malzemeleri dağıttığını, zarar verdiğini, kendisine saldırdığını ve şikâyetçi olduğunu belirtti.

184 PROMİL ALKOLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polisler, daha sonra iş yeri karşısındaki bankta oturan kadının yanına gitti. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğu anlaşılan kadın, banktan kalkarak polislerin üzerine yürüdü.

184 promil alkollü olduğu belirlenen kadın, polislere art arda küfür ve hakaret ederek, tekme ve yumruklarla saldırmaya çalıştı.

POLİSLERİ ISIRDI

Polis memurlarının engellemeye çalıştığı kadın, polis memuru M.Y.'yi karın bölgesinden, polis memuru S.C.'yi de el ve karın bölgesinden ısırarak yaraladı. Polislere "Sizi öldürdüklerinde seviniyorum” diyerek küfür ve hakaret etmeye devam eden kadın gözaltına alındı.

Polis tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesine götürülen kadın, iddiaya göre araç içerisinde tırnakları ile kendini kalçasından yaraladı.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanede kendisinin taciz edildiğini söylediği öğrenilen S.E. hakkında büfe sahibini yaralamaktan dolayı "kasten yaralama" ve olaya müdahale eden görevlilere mukavemet etmesinden dolayı "görevli memura mukavemetten" hakkında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.