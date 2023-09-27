İstanbul'da araç, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı Beykoz'da bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardında da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 03.15 sıralarında Beykoz Çengelköy, Bosna Bulvarı'nda, yolda normal hızla ilerleyen Onur Ç. yönetimindeki Honda marka 34 ZK 5202 plakalı araç, yoldaki su birikintisinden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından da aydınlatma direğine ve ağaca çarparak durabildi.

Sürücü yaralandı

Kazanın şiddetiyle aracın hava yastıkları açıldı ve araçta hasar meydana geldi. Aracı kullanan Onur Ç. kazada hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altında

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)