Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul Nişantaşı'nda bir güzellik merkezi işleten Duru Asgeri'nin işyeri, 4 saat arayla 2 kez soyuldu.

Güzellik merkezine adeta kafayı takan ve bir gecede 2 kez soyan hırsız, işyerinin arka kapısından içeriye girerek, mutfak dahil her yeri didik didik etti.

"HER YERİ DAĞITMIŞ, BÜTÜN EŞYALAR YERDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Duru Asgeri şunları söyledi:

"2 farklı zaman diliminde gelmiş. Öyle bir her yeri dağıtmıştı ki, biz de şoka uğradık. Para aramış belli ki. Bütün çekmece ve dolaplarımızı aramış, bütün eşyalar yerdeydi."

HIRSIZ, 50 BİN LİRA ZARAR VERDİ

Show TV'nin haberine göre değerli ne varsa arayan hırsız, yaklaşık 50 bin lira değerindeki telefon ve laptopu çaldı.

Asgeri, "Bilgisayarda müşteri datalarımız ve bilgilerimiz vardı. Ne yazık ki hepsini kaybettik." dedi.

Hırsız'ın yangın merdiveninden güzellik merkezine ulaştığını ve arka kapıyı patlattığını belirten Asgeri, "Binanın ana girişini ve asansörü kesinlikle kullanmamış." diye konuştu.

"BEN BUNU RAHATLIĞINA VERİYORUM"

İçeride yaklaşık 20 dakika geçiren hırsız, güvenlik kamerasındaki rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, hırsızın işyerine 2 kez girme sebebini Asgeri, "Ben bunu rahatlığına veriyorum." diye açıkladı.

Asgeri, "Bizi gözetlemiş ve belli saatlerde burada olmadığımızı biliyor. Polisleri aradık, geldiler. Sabahları korkarak işyerine geliyoruz." dedi.