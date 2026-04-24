İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Üsküdar’da bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bugün saat 14.30 itibarıyla başlayacak olan kısıtlamalar, yarın sabah Üsküdar hattıyla devam edecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar açıklandı.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

24 Nisan Cuma Beşiktaş - Beyoğlu

Kapatılacak Noktalar: Gazhane Caddesi, Gümüşsuyu MKE önü, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Kemeraltı ve Meclisi Mebusan Caddeleri (Beşiktaş istikameti), Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti).

Kapatılacak Duraklar: Tophane, Fındıklı, Mimar Sinan Üniversitesi ve Kabataş Tramvay durakları yolcu alımına kapalı olacak.

Alternatif Güzergahlar: Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Tersane Caddesi, Refik Saydam Caddesi ve Unkapanı Köprüsü üzerinden akış sağlanacak.

5 Nisan Cumartesi Üsküdar

Kapatılacak Noktalar: Harem Sahil Yolu (Harem-Hakimiyeti Milliye arası), D-100 Tıbbiye Caddesi ayrımları, Harem ve Sirkeci Arabalı Vapur iskele girişleri.

Alternatif Güzergahlar: Nuh Kuyusu Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Doğancılar Caddesi ve Halk Caddesi kullanılabilecek.