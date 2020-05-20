Dolar
6.7954
0.3529%
Euro
7.4343
0.4146%
Altın
1749.06
0.2493%
Borsa
102799.12
0.8002%
G. Altın
382.486
0.6746%
Bitcoin
66355.41
0.3813%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı

    Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkan bir grup, driftli doğum günü kutlamasını, "Yasaktan sonra biz" notu ile sosyal medyada paylaştı.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 10:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bir grup sokaklara dökülerek araçlarıyla konvoy oluşturdu.

    DRİFT YAPARAK DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

    Bir araya gelen şahıslar, sosyal mesafeyi umursamayarak bir arkadaşının doğum gününü kutladı.

    Kutlamanın ardından konvoy yapan gruptan bir sürücü, 34 BYG 162 plakalı aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye atarken, o anlar da kayda alındı.

    İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı

    "YASAKTAN SONRA BİZ"

    Kaydettikleri görüntüyü, “Yasaktan sonra biz” diye paylaşan şahıslar,  sosyal medyada oldukça tepki topladı.

    Görüş Bildir