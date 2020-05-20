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İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı

İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkan bir grup, driftli doğum günü kutlamasını, "Yasaktan sonra biz" notu ile sosyal medyada paylaştı.