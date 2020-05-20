- En Son Haber
- İç Haber
- İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı
İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkan bir grup, driftli doğum günü kutlamasını, "Yasaktan sonra biz" notu ile sosyal medyada paylaştı.
- İHA
- 20.05.2020 - 10:55
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bir grup sokaklara dökülerek araçlarıyla konvoy oluşturdu.
DRİFT YAPARAK DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR
Bir araya gelen şahıslar, sosyal mesafeyi umursamayarak bir arkadaşının doğum gününü kutladı.
Kutlamanın ardından konvoy yapan gruptan bir sürücü, 34 BYG 162 plakalı aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye atarken, o anlar da kayda alındı.
İstanbul’da bir grup drift yaparak doğum günü kutladı
"YASAKTAN SONRA BİZ"
Kaydettikleri görüntüyü, “Yasaktan sonra biz” diye paylaşan şahıslar, sosyal medyada oldukça tepki topladı.